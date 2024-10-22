22 октября 2024, 10:15

Международные авиалинии сокращают рейсы в Китай

Британская авиакомпания Virgin Atlantic с субботы планирует приостановить рейс Шанхай — Лондон спустя 25 лет работы.



British Airways также в субботу прекратит рейсы из Лондона в Пекин.



Источники сообщают, что базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines собирается в последний раз выполнить маршрут Копенгаген — Шанхай 7 ноября, Qantas Airways of Australia уже не летает маршрутом Сидней — Шанхай, а немецкий перевозчик Lufthansa в прошлом месяце рассматривал вопрос о приостановке полетов между Франкфуртом и Пекином. В США Delta Air Lines отложила планы по возобновлению рейсов Шанхай — Лос-Анджелес.



Сокращения частично связаны с конкуренцией со стороны китайских авиаперевозчиков, которые могут сэкономить два-три часа полета и десятки тысяч долларов США за рейс, совершая полеты через воздушное пространство РФ, которое под запретом для западных авиаперевозчиков из-за войны в Украине.



Аналитики отмечают, что американские и европейские авиаперевозчики могут более эффективно использовать свои самолеты на других более прибыльных рынках, таких как трансатлантические маршруты.



Есть и другой аспект сокращения. Рейсы западных авиакомпаний в Китай и из КНР во многом отражают спрос со стороны деловых поездок. На перевозки отрицательно влияют слабость китайской экономики и устойчивое замедление прямых внутренних инвестиций в Китай, прокомментировал ситуацию Дэвид Бах, президент Международного института развития менеджмента в Швейцарии.

