Uber пропонує водіям навчання з домедичної допомоги

13 ноября 2024, 13:45

Uber продовжує інвестувати в безпеку та оголошує про запуск безоплатних тренінгів з домедичної допомоги для водіїв.

Вже з жовтня водії-партнери платформи можуть зареєструватися на навчання безпосередньо через застосунок Uber. Програма реалізується у співпраці з благодійним фондом «Солом’янські котики».



Восьмигодинні тренінги поєднуватимуть два курси: Stop the Bleed (STB) та Basic Life Support (BLS). Водії практично навчаться, як швидко оцінювати стан постраждалих, зупиняти кровотечі та тампонувати рани, накладати турнікети та пов'язки, транспортувати потерпілих, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, проводити серцево-легеневу реанімацію, користуватися дефібрилятором та надавати першу допомогу при інфаркті, інсульті та задушенні.



«Сьогодні, в умовах війни, вміння надавати першу домедичну допомогу є критичною навичкою, яку має опанувати кожен. Ми вдячні БФ «Солом’янські котики» за початок нашої співпраці та сподіваємося, що відтепер поїздки з Uber будуть ще безпечнішими», — прокоментував Марчін Мочирог, регіональний генеральний директор Uber у Центральній та Східній Європі.



«Ми хочемо, аби всі українці та українки знали домедичну допомогу та носили особисту аптечку. На жаль, у підготовці водіїв приділяється недостатньо уваги практичним відпрацюванням надання допомоги, а ці навички засвоюються саме практикою. Ми раді співпрацювати з Uber, адже більше водіїв у критичній ситуації зможуть врятувати життя собі та пасажирам», — прокоментував Андрій Єрофєєв, виконавчий директор благодійного фонду «Солом'янські котики».



До кінця року Uber та Солом’янські котики планують організувати навчання для 360 водіїв-партнерів платформи. 150 учасників, які старанно й успішно пройдуть курс, також отримають автомобільні аптечки з необхідним оснащенням, включно з двома турнікетами SICH.