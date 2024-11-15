Израиль изучает украинский опыт борьбы с дронами — посол

15 ноября 2024, 14:45

По словам Михаэля Бродского, между Украиной и Израилем в этом вопросе существует тесное сотрудничество.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", — цитирует его "Интерфакс-Украина".

Бродский добавил, что в Украине во время войны появились определенные технологии и Израиль изучает их, чтобы пользоваться ими в будущем.



"Что касается израильских технологий, то Украина всегда была заинтересована в них. Я уверен, что и сейчас, и после войны эти технологии будут очень полезны Украине", — сказал он.