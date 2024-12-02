2 декабря 2024, 11:45

Трамп угрожает странам БРИКС 100-процентными пошлинами

Избранный президент США потребовал от стран БРИКС взять на себя обязательство использовать доллар США в качестве своей резервной валюты.



"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут сказать "прощай" торговле с замечательной экономикой США", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.



Чиновники стран БРИКС обсуждали отход от доллара США в последние годы, в том числе на саммите БРИКС 2024 года в прошлом месяце. Концепция набрала обороты в 2022 году, когда США ввели масштабные экономические санкции против рф из-за ее войны в Украине.

