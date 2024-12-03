3 декабря 2024, 8:45

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

Об этом сообщил журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.

Он написал, что в пакет вошли:

▪️ракеты Stinger;
▪️боеприпасы для противодействия беспилотникам;
▪️боеприпасы для HIMARS;
▪️артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
▪️беспилотники;
▪️противопехотные мины;
▪️противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
▪️ракеты TOW;
▪️стрелковое оружие и боеприпасы;
▪️подрывное оборудование и боеприпасы;
▪️оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;
▪️запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и другое.
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