3 декабря 2024, 8:45

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

Об этом сообщил журналист "Голосу Америки" Остап Ярыш.



Он написал, что в пакет вошли:



▪️ракеты Stinger;

▪️боеприпасы для противодействия беспилотникам;

▪️боеприпасы для HIMARS;

▪️артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

▪️беспилотники;

▪️противопехотные мины;

▪️противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

▪️ракеты TOW;

▪️стрелковое оружие и боеприпасы;

▪️подрывное оборудование и боеприпасы;

▪️оборудование для защиты критически важной инфраструктуры;

▪️запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и другое.

