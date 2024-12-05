5 декабря 2024, 12:15

В Минэнерго заявили о постепенном сокращении графиков отключений света

"Мы можем видеть состояние энергосистемы за счет применяемых очередей и графиков. По результатам эффективных и постоянных ремонтов мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается, — это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", — сказал замминистра энергетики Николай Колесник.

