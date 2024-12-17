17 декабря 2024, 14:15

Маску не давали доступ к гостайнам США, потому, что он наркоман

The Wall Street Journal пишет, что информация о грузах, которые SpaceX запускает в небо для американских военных и шпионских агентств, считается государственной тайной, которой делятся только с избранными сотрудниками ракетной компании, имеющими специальные допуски.



WSJ утверждает, что основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск не входит в число этих людей. Юристы компании рекомендовали высшему руководству не добиваться для Маска более высокого уровня допуска, который позволил бы ему получить доступ к подробностям о секретных программах, в которых участвует SpaceX.



Причина заключается в том, что в таком случае Маску пришлось бы отвечать на вопросы правительства о его контактах с иностранными гражданами и употреблении наркотиков, к тому же он мог бы раскрыть секретную информацию иностранным чиновникам, с которыми регулярно общается. В частности, WSJ ранее писала, что миллиардер с 2022-го регулярно общается с Путиным.



Тем не менее избранный президент США Дональд Трамп может предоставить допуск к гостайне "департаменту эффективности правительства" (DOGE), который призван заняться реструктуризацией правительства США. Среди руководителей DOGE — Илон Маск. SpaceX уже изучает места для безопасного помещения, где Маск и другие сотрудники DOGE могли бы просматривать строго секретную информацию.



По данным WSJ, нынешний допуск Маска дает ему доступ к некоторым секретам национальной безопасности, но у него нет специальных разрешений, которые правительство требует от большинства сотрудников SpaceX, работающих над секретными программами. В частности, он не имеет доступа к информации о программе SpaceX по созданию спутников-шпионов под названием Starshield. Ему также не разрешается входить на большинство объектов SpaceX, где выполняются и обсуждаются секретные работы.

