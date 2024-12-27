27 декабря 2024, 12:15

Эстония выводит патрульные корабли на охрану подводного кабеля Estlink 1

Министерство обороны страны сообщило, что с сегодняшнего дня военно-морской флот начнет защиту морского кабеля Estlink 1 с помощью патрульных кораблей, чтобы обеспечить соединение между Эстонией и Финляндией.



Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что страна должна реагировать на такие инциденты, как повреждение Estlink 2, и дать четкий сигнал о том, что на атаки на критически важную инфраструктуру также будет дан ответ.

