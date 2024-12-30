Украина получила первую партию сжиженного газа от США

The Financial Times добавляет, что Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но ни один из них раньше не был напрямую закуплен Украиной.
В компании ДТЭК уточнили, что приняли первую партию сжиженного природного газа из Соединенных Штатов после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции.
"Партия примерно 100 млн м³ газа, или 1 ТВт-ч энергии на борту Gaslog Savannah прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром. D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз", — проинформировали в компании.
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