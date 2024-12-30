30 декабря 2024, 8:45

Украина получила первую партию сжиженного газа от США

The Financial Times добавляет, что Европа получает около 40% своего импорта СПГ из США, но ни один из них раньше не был напрямую закуплен Украиной.



В компании ДТЭК уточнили, что приняли первую партию сжиженного природного газа из Соединенных Штатов после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции.



"Партия примерно 100 млн м³ газа, или 1 ТВт-ч энергии на борту Gaslog Savannah прибыла в СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром. D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз", — проинформировали в компании.

