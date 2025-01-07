Ядерная программа Ирана близка к точке невозврата — Макрон

"Ускорение ядерной программы [Ирана] подводит нас очень близко к критической точке", — цитирует президента Франции Bloomberg.
Агентство пишет, что у страны достаточно материала для питания нескольких боеголовок, если правительство примет политическое решение двигаться к созданию ядерного оружия. При этом власти Ирана утверждают, что программа направлена на энергетические цели.
"Иранский вопрос, несомненно, является одним из главных вопросов, по которым мы будем возобновлять диалог с новой американской администрацией", — добавил Макрон.
Ссылаясь на поддержку Ираном россии против Украины, французский президент назвал Иран самой большой стратегической и безопасной проблемой для Европы и ее союзников.
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