8 января 2025, 13:45

У Лас-Вегасі підозрюваний використав ChatGPT для підготовки вибуху Tesla

Це перший відомий випадок у США, коли штучний інтелект допоміг створити вибуховий пристрій, повідомив шериф Кевін Макмахілл.



В OpenAI наголосили, що їхні моделі відмовляються від шкідливих інструкцій, а надана інформація була загальнодоступною та супроводжувалась попередженнями про незаконність таких дій.

