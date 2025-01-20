20 января 2025, 13:15

РФ атаковала Украину дронами новой серии

Defence Express пишет, что сейчас оккупанты активно используют серию Shahed с обозначением "Ы".



Это может свидетельствовать о производстве Россией до 2 тыс. дронов Shahed-136 ежемесячно и примерно 10 тыс. за год "при условии, что нумерация соответствует реальному количеству и россияне с ними ничего не химичат".



По данным издания, это уже четвертая серия БПЛА, которую использует РФ. Первая имела обозначение "М", потом была "Ы" и ее модернизации. Серия "К" значительно отличалась от предыдущих, в ней использовали большее количество российских компонентов.



"Какие именно отличия имеет серия "Ъ", по состоянию на сегодняшний день неизвестно", — отмечает Defence Express и добавляет, что враг постоянно модернизирует имеющиеся у него на вооружении беспилотники.

