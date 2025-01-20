РФ атаковала Украину дронами новой серии

Defence Express пишет, что сейчас оккупанты активно используют серию Shahed с обозначением "Ы".
Это может свидетельствовать о производстве Россией до 2 тыс. дронов Shahed-136 ежемесячно и примерно 10 тыс. за год "при условии, что нумерация соответствует реальному количеству и россияне с ними ничего не химичат".
По данным издания, это уже четвертая серия БПЛА, которую использует РФ. Первая имела обозначение "М", потом была "Ы" и ее модернизации. Серия "К" значительно отличалась от предыдущих, в ней использовали большее количество российских компонентов.
"Какие именно отличия имеет серия "Ъ", по состоянию на сегодняшний день неизвестно", — отмечает Defence Express и добавляет, что враг постоянно модернизирует имеющиеся у него на вооружении беспилотники.
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