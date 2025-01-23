В Казахстане снизился уровень безопасности полетов

23 января 2025, 9:45

Уровень соответствия международным стандартам безопасности полетов в Казахстане составляет 82%.

Как утверждают в Министерстве транспорта страны, это самый высокий показатель в СНГ. Среди европейских стран таким же индексом владеют Дания и Польша. Отмечается, что 3 года назад уровень безопасности полетов в Казахстане был немного выше - тогда он составлял 84%.



В целом объем авиаперевозок ежегодно растет на 10–15%. В 2024 г. отечественные авиакомпании перевезли почти 15 млн пассажиров, а аэропорты обслужили 30 млн человек.

