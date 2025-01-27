Новый глава ЦРУ: коронавирус был создан в китайской лаборатории

27 января 2025, 16:15

Новый директор ЦРУ Рэтклифф опубликовал анализ происхождения Covid-19, согласно которому коронавирус возник в результате утечки из китайской лаборатории в Ухани.

Об этом сообщает The New York Times. Издание пишет, что новое руководство ЦРУ, скорее всего, не имеет новых разведданных, а оперирует теми же доказательствами, которые звучали и ранее. Анализ частично основан на более внимательном изучении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань до вспышки пандемии.



Отмечается. что Рэтклифф "пообещал более агрессивное ЦРУ", и более решительные действия, "чтобы проникнуть в лаборатории в Ухане или к китайскому правительству в поисках информации".



