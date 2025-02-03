3 февраля 2025, 14:45

EASA сняло ограничения на полеты в Израиль и Иран

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приняло решение не продлевать существующие информационные бюллетени о зонах конфликтов (CZIB) по Израилю и Ирану.



Причина снятия ограничений, срок действия которых истек 31 января, - подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа «и общее снижение краткосрочной напряженности в регионе».



В то же время в заявлении агентства отмечается, что срок на ограничения в отношении воздушного пространства Ливана продлен до марта 2025 г.

