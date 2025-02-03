Почти половина жителей Дании видит в США угрозу — опрос

3 февраля 2025, 17:45

Опрос продемонстрировал, что 46% считают США либо "очень большой угрозой", либо "достаточно большой угрозой" для Дании.

Это больше, чем количество тех, кто сказал, что считает Северную Корею или Иран угрозой — из них 44% и 40% соответственно. В то же время 86% респондентов заявили, что считают россию угрозой.



Из опрошенных 78% сказали, что они будут против продажи Гренландии США, пишет СМИ. В то же время 72% отметили, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не Данией.



Опрос длился с 15-го по 22 января среди более 1 тыс. жителей Дании, подчеркивает медиа.