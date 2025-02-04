4 февраля 2025, 9:45

Столтенберг станет министром финансов Норвегии

"Для меня большая честь, что меня попросили помочь моей стране на этом критическом этапе. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре занять пост министра финансов. Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к своим другим обязанностям, когда мой срок полномочий закончится", — заявил Йенс Столтенберг.



Столтенберг в течение ряда лет был лидером "Рабочей партии" и премьер-министром Норвегии, а затем с 2014-го по 2024 год занимал пост генерального секретаря НАТО, сообщает NRK.



После того как Столтенберг ушел с поста генерального секретаря НАТО, он стал председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

