Столтенберг станет министром финансов Норвегии

"Для меня большая честь, что меня попросили помочь моей стране на этом критическом этапе. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре занять пост министра финансов. Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к своим другим обязанностям, когда мой срок полномочий закончится", — заявил Йенс Столтенберг.
Столтенберг в течение ряда лет был лидером "Рабочей партии" и премьер-министром Норвегии, а затем с 2014-го по 2024 год занимал пост генерального секретаря НАТО, сообщает NRK.
После того как Столтенберг ушел с поста генерального секретаря НАТО, он стал председателем Мюнхенской конференции по безопасности.
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