13 февраля 2025, 12:45

Правительство Швейцарии утвердило новую программу поддержки Украины

Речь идет о программе на 2025–2028 годы, она "знаменует начало 12-летнего процесса федеральной поддержки реконструкции, реформ и устойчивого развития в Украине", сообщила пресс-служба правительства.



1,5 млрд швейцарских франков (около €1,6 млрд) из бюджета международного сотрудничества были выделены до 2028 года.



Программа будет сосредоточена на трех направлениях: экономическое восстановление, государственные услуги и защита гражданского населения.

