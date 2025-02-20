The Times: Британия может начать патрулировать небо над Украиной

20 февраля 2025, 8:45

Британия рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию вместо отправки сухопутных войск, пишет The Times.

Отмечается, что речь идет о миссии, похожей на программу НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских республик.



Согласно источнику, в таком случае военные самолеты, включая истребители Eurofighter Typhoon, могут быть размещены в Польше. При этом, источник в ВВС Британии рассказал, что такая миссия является более вероятной, чем создание бесполетной зоны, т.к в таком случае самолетам нужно было бы осуществлять патрулирование воздушного пространства 24 часа в сутки.



Однако источник в правительстве заявил, что миссия была бы целесообразной, но для нее потребуется значительное число истребителей, а также систем ПВО для их защиты.