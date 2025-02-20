Маск заявил, что хочет умереть на Марсе

20 февраля 2025, 11:15

Во время общего интервью с президентом США Дональдом Трампом на Fox News американский миллиардер Илон Маск сказал, что "в какой-то момент" хочет полететь на Марс.

Далее он пересказал свой разговор с Трампом по этому поводу. "Он спросил меня: "Хочешь умереть на Марсе?" Я сказал: "Да, но не при столкновении", — рассказал бизнесмен.



В 2024 году Маск заявил, что его компания SpaceX начнет запускать беспилотные корабли на Марс в 2026 году, сообщило Space.com (https://www.space.com/spacex-starship-mars-launches-2026-elon-musk). Если все пойдет по плану, то через четыре года начнутся первые пилотируемые полеты. После этого в планах будет построить "самодостаточный город" на Марсе (на это уйдет примерно 20 лет).







