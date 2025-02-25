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25 февраля 2025, 10:15

Швеция передаст Украине системы ПВО стоимостью почти $113 млн.

Об этом говорится в совместной статье премьера, зампремьера, министра энергетики, бизнеса и промышленности и министра образования Швеции для газеты Svenska Dagbladet.

Отмечается, что Киеву будут переданы системы Robot 70 и Tridon Mk2.
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