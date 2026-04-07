Швеция передаст Украине ПВО для борьбы с дронами

7 апреля 2026, 9:15

В Минобороны Украины заявили, что получат от Швеции современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

На их закупку Швеция выделит €400 млн — почти треть суммы нового пакета военной помощи объемом €1,2 млрд, который был объявлен в феврале.

Tridon Mk2 — это мобильная система противовоздушной обороны малой и средней дальности. Впервые она была представлена в 2024 году. Комплекс работает при любых погодных условиях, днем и ночью. Одно из главных его преимуществ — относительно низкая стоимость выстрела.Система вооружена 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4, которая поражает цели на расстоянии до 12 км, совершая до 300 выстрелов в минуту. Система позволяет снижать темп стрельбы до 200 выстрелов в минуту, что экономит боеприпасы и адаптирует ее к конкретным огневым задачам.