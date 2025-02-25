25 февраля 2025, 12:45

Українські чоловіки живуть на 13-17 років менше за жінок

Тривалість життя чоловіків в Україні, за різними даними, становить від 57-58 до 64-66 років, тоді як жінки в середньому живуть до 73-75 років.



Це є аномально великим розривом у порівнянні з іншими країнами.

