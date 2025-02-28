lifecell пропонує бізнесу більше інтернету

28 февраля 2025, 13:45

Мобільний оператор lifecell запускає акцію для бізнесу: при перенесенні FMC-ліній від інших операторів клієнти отримуватимуть додаткові 20 ГБ мобільного інтернету щомісяця до кінця 2026 року.

Послуга FMC (Fixed Mobile Convergence) від lifecell business дозволяє об’єднати комунікації всіх офісів, мобільних та фіксованих телефонів співробітників у єдину корпоративну мережу. Відтак працівники отримують можливість гнучкої роботи поза офісом, а бізнес — зручне користування ІР-телефонією через мобільну мережу з усіма її перевагами: обробка дзвінків для кращого обслуговування клієнтів, переадресація та інтеграція з CRM-системами тощо.

Щоб взяти участь в акції "FMC-перенесення і додаткові ГБ", компаніям необхідно:

1. До кінця 2025 року перенести свої лінії до FMC lifecell.

2. Підключити тариф "Єдина мережа FMC".

Додаткові 20 ГБ нараховуватимуться щомісяця з моменту перенесення і до 31 грудня 2026 року.

Щоб скористатися акцією, необхідно звернутись до менеджера з продажів lifecell, який допоможе перенести FMC-лінії до мережі оператора, або залишити заявку на сайті bizcell.lifecell.ua. Процес перенесення триває до трьох робочих днів, а кількість таких ліній не обмежується.

У грудні 2017 року lifecell першим серед українських мобільних операторів запустив для бізнесу послугу FMC. Наразі майже 750 компаній різних секторів, серед яких підприємства малого та середнього бізнесу, державні установи та великі корпорації, користуються такими конвергентними лініями від lifecell business. При цьому клієнтів сервісу серед представників середнього та малого бізнесу найбільше — 80%.

Попит на послугу FMC від lifecell business істотно збільшився за останні три роки: після спаду бізнес-активності на початку 2022 року він поступово відновлювався, досягнувши трикратного зростання у січні 2025 року.

Така динаміка пояснюється одразу кількома актуальними зараз перевагами:

- інтеграція усіх наявних ліній компанії в єдину телефонну мережу без заміни обладнання;

- стабільний зв’язок та гнучкість в організації роботи працівників, де б вони не перебували (в межах України).



Акція "FMC-перенесення і додаткові ГБ" доповнила низку вигідних пропозицій від lifecell для бізнес-клієнтів. Раніше оператор запустив для нових корпоративних абонентів акцію "сТОП-ціна бізнес", яка дозволяє заощаджувати на корпоративному мобільному зв’язку. Компанії, які перенесуть до його мережі бізнес-лінії від інших операторів, отримають фіксовану вартість тарифу "Бізнес плюс 149" — 100 грн/міс. до кінця 2026 року.