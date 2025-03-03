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3 марта 2025, 13:15

Австралія виділяє військової допомоги на мільярд

Австралія виділяє Україні $1,5 млрд, з яких $1,3 млрд піде на військову допомогу, — прем'єр країни Альбанезе.

Австралія висловила підтримку Україні після подій в Білому домі.


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