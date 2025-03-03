Хаменеи на украинском языке напомнил о "ненадежности Запада"

3 марта 2025, 14:15

Верховный лидер ИранаХаменеи высказался в своем Х-аккаунте по поводу публичной ссоры между президентами США и Украины.

Он отметил, что надежда на поддержку западных стран является «иллюзией» и призвал правительства не полагаться на США и Европу.

В своем заявлении Хаменеи напомнил о своих словах, сказанных в 2022 г., когда он подчеркнул ненадежность Вашингтона. «Поддержка Западом стран, находящихся под его влиянием, - это мираж. Все правительства должны понять это, особенно те, кто надеется на США и Европу», - отметил Хаменеи, сделав акцент на ситуации в Украине, которая, по его мнению, является ярким примером этого.