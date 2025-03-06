6 марта 2025, 8:15

Премьер-министр Нидерландов обсудил с Зеленским инвестиции на €700 млн в БПЛА

"Среди прочего, мы обсудили инвестиционный пакет Нидерландов в размере €700 млн в беспилотники, частично предназначенный для украинской оборонной промышленности. Нидерланды продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Вот почему я подчеркнул, что Нидерланды продолжат свою политическую, военную, финансовую и моральную поддержку", — написал Дик Схооф.

