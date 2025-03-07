7 марта 2025, 11:15

Норвегия более чем вдвое увеличила запланированную помощь Украине на 2025 год

Согласно новым планам, Норвегия потратит 85 млрд норвежских крон (более €7,2 млрд) на поддержку Украины в этом году, по сравнению с 35 млрд крон (€3 млрд), которые были предусмотрены ранее.



"Мы увеличиваем поддержку, потому что в ней есть необходимость, и это весомый вклад в мир и стабильность в Европе", — сказал журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет The Guardian.



Он добавил, что получил "подробный обзор" потребностей Украины во время своих предыдущих бесед с Зеленским.

