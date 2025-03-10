10 марта 2025, 14:15

Туркменистан заявил о готовности поставлять газ в ЕС

«В энергетическом секторе имеется колоссальный потенциал, обоюдный интерес к которому сегодня только возрастает...Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа. Один из путей для целевых действий – реализация транскаспийского маршрута», - заявил председатель Народного собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью Euronews.



Он также отметил, что создание на Каспии подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, что в свою очередь предполагает равный учет интересов производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей. «В итоге все это станет ключевым фактором поддержания энергетической безопасности и устойчивости на пространстве Евразии» - подчеркнул Бердымухамедов.

