12 марта 2025, 8:15

Трамп никогда не был особенно хорошим специалистом по заключению сделок

Старший исполнительный редактор Bloomberg Тимоти О'Брайен отмечает, что сторонники президента США Дональда Трампа оправдывают его непредсказуемость, ненадежность и иррациональность умением проворачивать "эпические сделки". В частности, госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе оправдывал заискивание перед Путиным умением вести переговоры.



Однако О'Брайен считает, что Трамп никогда не был особенно хорошим специалистом по заключению сделок. Самореклама и чтение потребностей аудитории — вот его сильные стороны.



Он подчеркивает, что великие дельцы в мире бизнеса не эмоциональны и непостоянны. В качестве примера он приводит инвестора Уоррена Баффета, который на протяжении десятилетий спокойно занимался своими делами, приобретая крупные стратегические пакеты акций крупных компаний, "не выбивая из них перьев" и зачастую добиваясь невероятно выгодных условий. Другой пример — Марк Цукерберг, который "хирургически и безэмоционально вшил Instagram и WhatsApp в ткань Facebook".



"Трамп не планирует. Он не сдерживает свою неуверенность в себе. Он ставит свои краткосрочные эмоциональные потребности выше долгосрочных целей. А то, что он называет "заключением сделок", он традиционно рассматривает как перфоманс и референдум о себе, а не как стремление к результату, который может принести пользу его компании, сообществу или стране в целом", — пишет О'Брайен.



Автор подчеркивает, что все это стоит иметь в виду, пытаясь разгадать стратегию, стоящую за лояльностью Трампа к автократам по всему миру и другими его действиями. Хотя, как подчеркивает О'Брайен, у Трампа все же есть цели — он стремится к личной и общественной гегемонии для себя и США, и он готов переступить через закон, Конституцию и глобальные альянсы, чтобы добиться этого. Но если он добьется успеха, то не в результате какого-то плана.



Также автор напоминает, что задолго до своего президентства бизнесмен-Трамп как раз провалил множество важных сделок, а некоторые американские миллиардеры полностью обыгрывали его.



За этим периодом последовал порочный круг из шести корпоративных банкротств, который разрушил крупнейшие активы Трампа в сфере недвижимости и казино, несмотря на обложки журналов, которые когда-то провозглашали его богом сделок. Только богатство его отца помогло ему избежать личного банкротства.

