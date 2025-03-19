Германия выделит Украине дополнительно €3 млрд на военную помощь — Reuters

19 марта 2025, 13:15

Уходящее правительство Германии согласилось выделить дополнительные €3 млрд на военную помощь Украине в этом году после того, как законодатели приняли планы по пересмотру бюджетной политики.

К такому выводу агентство пришло, изучив документ министерства финансов ФРГ.



На период с 2026-го по 2029 год министр финансов Йорг Кукис планирует выделить €8,252 млрд на военную помощь Украине, доведя общую сумму до более чем €11 млрд.



Ожидается, что бюджетный комитет одобрит выделение средств в пятницу при условии, что Бундесрат одобрит конституционную реформу, за которую проголосовал Бундестаг.

