Коваленко заявив, що Пекін інвестує сотні мільйонів доларів у будівництво стратегічного порту Анкалія в Грузії, отримавши майже половину акцій та виключивши США з проєкту.
Окрім Анкалії, Китай уже працює в Поті, Батумі, Вірменії та Абхазії.
8 апреля 2025, 12:45
Китай хоче посунути НАТО в Чорному морі — керівник ЦПД
Коваленко заявив, що Пекін інвестує сотні мільйонів доларів у будівництво стратегічного порту Анкалія в Грузії, отримавши майже половину акцій та виключивши США з проєкту.
Оцените новость: