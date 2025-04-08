Китай хоче посунути НАТО в Чорному морі — керівник ЦПД

8 апреля 2025, 12:45

Коваленко заявив, що Пекін інвестує сотні мільйонів доларів у будівництво стратегічного порту Анкалія в Грузії, отримавши майже половину акцій та виключивши США з проєкту.



Окрім Анкалії, Китай уже працює в Поті, Батумі, Вірменії та Абхазії.