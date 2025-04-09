9 апреля 2025, 9:15

DOGE Маска использует ИИ для слежки за федеральными служащими США

Reuters утверждает, что чиновники администрации Трампа сообщили некоторым государственным служащим США, что команда технологов DOGE Илона Маска использует искусственный интеллект для отслеживания сообщений по крайней мере одного федерального агентства на предмет враждебности к президенту Дональду Трампу и его программе.



В частности, это произошло в Агентстве по охране окружающей среды. Это агентство, которое обеспечивает соблюдение таких законов, как закон о чистом воздухе, и работает над защитой окружающей среды, попало под пристальное внимание администрации Трампа. С января оно вынуждено было отправить в отпуск почти 600 сотрудников и заявило, что сократит 65% своего бюджета, что может потребовать дальнейшего сокращения персонала.

