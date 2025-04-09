У Польщі заборонять знімати важливі безпекові об'єкти

9 апреля 2025, 11:45

З 17 квітня у Польщі набуває чинності заборона на фотографування, відеозйомку та будь-які записи об'єктів, важливих для оборони та безпеки країни – включаючи будівлі Міноборони, військові частини та критичну інфраструктуру.

На цих об'єктах з'являться таблички з написом "ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA" та символами, що забороняють зйомку.Порушникам загрожує штраф, арешт чи конфіскація техніки. Щоб зробити фото, потрібно заздалегідь подати заявку з повними даними та обґрунтуванням. Без нього фотографувати навіть випадково заборонено. Винятки – лише для служб та схвалених медіа.