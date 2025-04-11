11 апреля 2025, 9:45

Трамп рассказал, что делает с купленной им Tesla

По словам президента США, Маск проделал "фантастическую работу", возглавив его новый Департамент эффективности правительства (DOGE).



Трамп добавил, что Маск ему "просто так не нужен, но он ему нравится", сообщает Sky News.



Трамп добавил, что ему "не нужна" машина Tesla, несмотря на то, что он купил ее в качестве, как он выразился, "демонстрации поддержки" Маска в прошлом месяце. Он говорит, что "заплатил кучу денег" за машину, но вместо этого позволяет ездить на ней офисным сотрудникам в Белом доме.



"Они все ездят на самой красивой машине. Она великолепна. Но я сделал это в знак поддержки. Многие люди сделали это. Это демонстрация поддержки, потому что он проделал фантастическую работу, но с ним не обращались должным образом", — сказал Трамп.

