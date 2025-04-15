Из-за Трампа ЕС может вернуться к закупкам российского газа — Reuters

15 апреля 2025, 9:15

Как отмечает агентство, сжиженный природный газ из США помог восполнить дефицит поставок российского газа в Европу во время энергетического кризиса 2022–2023 годов.

Но президент США Дональд Трамп превратил энергетику на разменную монету в торговых переговорах, из-за чего европейских бизнес стал опасаться, что зависимость от американского газа стала уязвимостью.



На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о возвращении импорта российского газа. Тем более, что переговоры с Катаром, который мог бы поставлять газ, зашли в тупик.



"Если в Украине наступит разумный мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд м³, может быть, 70 млрд м³ в год"— заявил в интервью Reuters исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло.



Олло добавил, что рф могла бы поставлять около 20-25% потребностей ЕС, что ниже довоенных 40%.