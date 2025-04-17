Трамп считает, что Гарвард учит "ненависти и глупости"

17 апреля 2025, 10:15

Президент США Дональд Трамп в среду усилил свое давление в вопросе финансирования одного из самых известных университетов в мире – Гарварда.



Как пишет Вarrons, Гарвард отличился тем, что бросил вызов попыткам Трампа заставить его подчиниться всеобъемлющему государственному надзору, в отличие от нескольких других университетов, которые закрылись под сильным давлением Белого дома.



«Гарвард больше не может считаться даже достойным местом обучения и не должен входить ни в один список лучших университетов и колледжей мира, — заявил Дональд Трамп в Truth Social... —Гарвард - это шутка, он учит ненависти и глупости, и больше не должен получать федеральное финансирование».



Как известно, во вторник Трамп пригрозил лишить университет статуса некоммерческого образовательного учреждения, освобожденного от налогов, после того как ранее он заморозил федеральное финансирование на сумму $2,2 млрд.



Президент США и его администрация объясняют свою кампанию на университеты реакцией на «неконтролируемый антисемитизм и поддержку палестинской вооруженной группировки ХАМАС». Обвинения в антисемитизме основаны на протестах против войны Израиля в секторе Газа, охвативших кампусы в прошлом году.



Накануне правительство направило в Гарвард пятистраничный документ, содержащий ряд требований:

назначение федерального надзора за университетом как минимум до 2028 года;

аудит системы приема иностранных студентов;

закрытие всех программ и политик по многообразию, равенству и инклюзии (DEI);

проведение внешнего аудита относительно «идеологического разнообразия» в университете.



Гарвард заявил, что эти требования нарушают Первую поправку к Конституции США, а также превышают полномочия правительства.



«Ни одно правительство – независимо от того, какая партия находится у власти – не должно диктовать частным университетам, чему они могут обучать, кого зачислять и нанимать, а также какие направления обучения и исследования они могут проводить», – написал президент Гарварда Алан Гарбер в письме к университетскому сообществу.



По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/113150), «Гарвард должен принести извинения за вопиющий антисемитизм, который имел место на их кампусе в отношении еврейских студентов из США».



Ранее Белый дом приостановил финансирование Колумбийского университета на сумму около $400 млн. Колумбийский университет, вслед за Гарвардом, отказался выполнять требования администрации Трампа о смене повестки, сообщает The New York Times. И.о. президента университета Клэр Шипман заявила, что не позволит федеральному правительству «требовать отказаться от нашей независимости и автономии».



Как пишет Reuters, канадские университеты сообщают о росте числа абитуриентов из США после сокращения финансирования Трампом. Представители кампуса Университета Британской Колумбии в Ванкувере сообщили, что по состоянию на 1 марта учебное заведение сообщило о 27-процентном росте числа заявлений на поступление в аспирантуру от граждан США на программы, начинающиеся в 2025 учебном году, по сравнению со всем 2024 годом. Университет Торонто, крупнейший университет Канады по числу студентов, также сообщил о большем количестве заявок из США.