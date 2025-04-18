В новый пакет помощи от Германии вошли мобильные комплексы защиты от дронов

18 апреля 2025, 10:45

Германия недавно начала передавать их Украине. В последнем пакете четыре такие машины, всего уже передано 16.

Производит эту систему немецкая компания Diehl Defence. Как сообщило немецкое издание hartpunkt, впервые Kinetic Defence Vehicle была представлена на выставке в 2024 году.Kinetic Defence Vehicle — модульная система защиты от беспилотников, она базируется на удлиненном варианте джипа Mercedes-Benz G. Для обнаружения целей боевой модуль снабжен радаром и оптико-электронной станцией. Оптическая система состоит из нескольких камер с диапазоном наблюдения до 360 градусов. Машины, которые поставляются в Украину, оснащены пулеметом калибра 7,62 x 51 мм. Сообщается, что система способна сбивать дроны на расстоянии до 1000 м.