Узбекистан вводит "золотые визы" для иностранцев

22 апреля 2025, 11:15

С 1 июня в Узбекистане вводится упрощенный порядок получения пятилетнего ВНЖ для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно новым правилам, для получения документа заявителю необходимо внести инвестиционный взнос в размере $200.000. Дополнительно предусмотрен взнос по $100.000 за каждого члена семьи. Отмечено, что внедрение программы привлечет в страну состоятельных инвесторов и станет стимулом для увеличения притока капитала в экономику.



Подобные схемы, известные как программы «золотых виз», действуют в ряде стран, включая Португалию, ОАЭ, Канаду и США. Они предполагают возможность получения ВНЖ или гражданства в обмен на инвестиции в экономику, недвижимость или национальные проекты.