Люксембург и Исландия передали Украине технику почти на €2 млн

22 апреля 2025, 12:45

Это оборудование предназначено для улучшения связи в ВСУ. В частности, наши бойцы получили:

3 288 точек доступа разных моделей;

500 маршрутизаторов;

460 зарядных станций с солнечными панелями;

872 телефона.

Это уже третья поставка от ІТ-коалиции за этот год. В январе Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью €3,3 млн, в феврале – на €7,5 млн.ІТ-коалиция – это одна из коалиций возможностей в рамках формата «Рамштайн». Сейчас в нее входят 15 стран. Лидеры коалиции – Эстония и Люксембург.