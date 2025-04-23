Украина тайно обучает британских военных борьбе с российскими дронами

Военных Великобритании обучают новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя, чтобы помочь им лучше подготовиться к возможному конфликту.
В рамках операции "Интерфлекс" (так называется миссия по подготовке украинских войск в Великобритании) имеющие боевой опыт инструкторы делятся полученными навыками, а также интегрируют навыки управления беспилотниками в базовую подготовку украинцев.
Министр по делам ветеранов Эл Карнс считает, что Великобритании нужно быть готовой к развертыванию вооруженных беспилотников, способных поражать цели без необходимости участия человека в управлении. Он отмечает, что характер военных действий значительно эволюционировал, и впервые со времен Первой мировой войны система оружия, отличная от артиллерии, — беспилотники — привела к большему числу жертв на поле боя.
Карнс заявил, что все войска должны быть обучены действиям беспилотников на суше, на море и в воздухе так же, как военных обучали использованию артиллерии перед Первой мировой войной.
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