Крупнейший китайский нефтезавод возобновляет закупки российской нефти

25 апреля 2025, 9:15

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Китая и Азии Sinopec возобновил закупки российской нефти после короткой паузы в прошлом месяце.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на торговые источники. Отмечается, что эта пауза была связана с оценкой рисков, связанных с санкциями, которые ввели США в отношении российских предприятий.



В прошлом месяце санкции привели к падению экспорта российской нефти в Китай и Индию, а китайские государственные нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil приостановили закупки российской нефти.



В тоже время Bloomberg пишет, что экспорт нефти из России вырос впервые за четыре недели, а поставки из ключевых портов достигли многонедельных максимумов.

