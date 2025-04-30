30 апреля 2025, 12:45

Правила передачі свідчень лічильників змінилися

Компанія YASNO оголосила про зміни в порядку передачі показань лічильників електроенергії. Відтепер споживачі не зможуть повідомляти дані через мобільний додаток "Приват24" - відповідні поля для введення зникли з шаблонів квитанцій на оплату.



У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків.



Проте у клієнтів залишаються інші дистанційні способи передачі даних. Це можна зробити через особистий кабінет на офіційному сайті YASNO, мобільний додаток компанії, а також за допомогою чат-ботів у месенджерах Viber і Telegram.



Передавати показання рекомендується за два дні до закінчення місяця або протягом перших трьох днів наступного місяця.

