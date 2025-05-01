1 мая 2025, 12:45

Це випливає зі звіту Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).



За минулий рік витрати на оборону у світі збільшилися на 9,4%, що стало найбільшим зростанням щонайменше з 1988 року. Інші факти у звіті:

військові витрати складають 2,5% світового ВВП;найбільше зростання відбулося в Ізраїлі (+65%) та на болотах (+38%);60% загальносвітового обсягу військових витрат припало на п'ять держав з найбільшими військовими бюджетами — США (37%), Китай (12%), рф (5,5%), Німеччина (3,3%) та Індія (3,2%).США витратили на військові цілі у 2024 році $997 млрд, Китай — $314 млрд, болота —$149 млрд (7,1% ВВП), Україна — $64,7 млрд (34% ВВП).