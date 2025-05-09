США и Британия заключили торговое соглашение

9 мая 2025, 9:45

Президент США Трамп официально объявил о достижении торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.

Он заявил, что «окончательные детали сейчас прорабатываются, но практически все уже одобрено». По его словам, Британия ускорит прохождение американских товаров через таможенную процедуру и «не будет никакой волокиты». По соглашению, американские химические, машиностроительные и промышленные компании получат улучшенный доступ на рынки Британии. Трамп отметил, что США получат $6 млрд от пошлин и $5 млрд от новых экспортных возможностей.



В свою очередь, Стармер заявил, что сделка отменит пошлины на британскую сталь и алюминий, снизив их до 0%. Он также отметил, что сделка коснется и автомобильной промышленности, тарифы США будут снижены с 27,5% до 10% на 100 000 транспортных средств каждый год.

