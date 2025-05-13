Украина — лидер в войне морских дронов

13 мая 2025, 9:45

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что Украина стала мировым лидером в использовании морских дронов.

С каждым днем наши технологии и тактика становятся всё более совершенными. Теперь дроны могут преодолевать боновые заграждения, атаковать российские корабли и вышки, выполнять разведку и наносить точные удары.



По словам Братчука, за каждым успешным запуском — труд инженеров, преданность операторов и мощная координация. Последние операции показали, что украинские дроны способны на многое, используя как советские образцы вооружения так и американские.



«Железо — это одно. А победу приносит дух, ум и воля украинцев», — подчеркнул он.

