Еврокомиссия предложила план поэтапного отказа от российского газа и нефти

18 июня 2025, 11:15

Документ предусматривает поэтапный вывод из обращения трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), происходящих из рф или экспортируемых напрямую или косвенно из России.

В нем также представлены меры по содействию полной остановке импорта российской нефти к концу 2027 года.



Импорт российского газа по новым контрактам будет запрещен с 1 января 2026 года. Импорт по существующим краткосрочным контрактам будет прекращен к 17 июня 2026 года, за исключением поставок трубопроводного газа в страны, не имеющие выхода к морю, и связанных с долгосрочными контрактами, которые будут разрешены до конца 2027 года. Импорт по долгосрочным контрактам будет прекращен к концу 2027 года.



Долгосрочные контракты на услуги терминала СПГ для клиентов из России или контролируемых российскими предприятиями также будут запрещены



"Это положит конец подверженности ЕС рыночным и экономическим рискам безопасности из-за зависимости от российского ископаемого топлива и в конечном итоге повысит энергетическую независимость и конкурентоспособность союза", — говорится в заявлении.



В Еврокомиссии отметили, что предложение содержит гарантии для реагирования на реальность газовых рынков, предоставляя компаниям надежную правовую базу.