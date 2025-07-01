1 июля 2025, 13:15

Зеленский заявил о наращивании темпов производства дронов

"Был сегодня подробный разговор и по поводу украинских дронов — финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки. Дипстрайки [дальнобойные дроны], дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства увеличиваем", — написал президент после совещания с военными.



Он добавил, что в ближайшее время будет говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.



"Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено", — заявил он.

