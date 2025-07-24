Як отримати статус дитини, постраждалої від війни?

В Україні діє спеціальний механізм надання такого статусу. Його можуть отримати діти, які:
були поранені, контужені, викрадені або утримувалися в полоні
зазнали фізичного, сексуального чи психологічного насильства
були залучені до збройних формувань
стали жертвами депортації або втратили рідних
Хто подає заяву:
▪️ батьки, усиновителі, опікуни
▪️ сама дитина (з 14 років)
▪️ бабусі, дідусі, повнолітні брати/сестри
▪️ органи опіки
Що потрібно:
▪️ копії документів
▪️ докази страждань (довідки, висновки, матеріали справ)
▪️ згода на обробку персональних даних
Статус дає право на безкоштовне харчування в школах. У майбутньому – пільги на оздоровлення й підтримку.