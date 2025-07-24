Як отримати статус дитини, постраждалої від війни?

24 июля 2025, 9:15

В Україні діє спеціальний механізм надання такого статусу. Його можуть отримати діти, які:



були поранені, контужені, викрадені або утримувалися в полоні

зазнали фізичного, сексуального чи психологічного насильства

були залучені до збройних формувань

стали жертвами депортації або втратили рідних



Хто подає заяву:

▪️ батьки, усиновителі, опікуни

▪️ сама дитина (з 14 років)

▪️ бабусі, дідусі, повнолітні брати/сестри

▪️ органи опіки



Що потрібно:

▪️ копії документів

▪️ докази страждань (довідки, висновки, матеріали справ)

▪️ згода на обробку персональних даних



Статус дає право на безкоштовне харчування в школах. У майбутньому – пільги на оздоровлення й підтримку.















































