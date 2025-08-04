Китай розширює експорт бойових лазерів

4 августа 2025, 11:45

Презентація нової китайської лазерної ППО-системи OW5-A50 виробництва NORINCO фіксує важливий технологічний і концептуальний зсув у протидронових стратегіях.



Уперше Китай відкрито демонструє повністю автономну платформу на базі вантажівки 8×8, здатну знищувати низьколітаючі повітряні об’єкти — від гелікоптерів до мінометних снарядів — без жодної залежності від зовнішніх джерел живлення. Це ключовий фактор на сучасному полі бою, де високотехнологічна оборона має реагувати на дешеві, масовані й малопомітні загрози, особливо в умовах обмеженого часу та ресурсів.

OW5-A50 — не поодиноке рішення. Ще у травні 2025 року з’явились кадри використання російськими військами китайського лазера Silent Hunter 3000, що, за оцінками, застосовується ООпН «Кочевник» на фронті. Це означає: китайські лазери вже проходять реальні бойові випробування в Україні, а Пекін — нехай і неофіційно — використовує російсько-українську війну як полігон для відлагодження своїх рішень в контексті глобального ринку протидронових технологій.



Глобальна логіка проста. Вартість одного дрона, здатного уразити ціль, становить до 30 000 доларів. Вартість перехоплення — ракетою типу «земля-повітря» — часто в десятки разів більша. На цьому тлі лазери з «нульовою собівартістю пострілу», здатні вражати цілі на відстані до кількох кілометрів за частки секунди, стають ідеальним рішенням для задач «ближньої ППО» проти роїв дронів. Китай фактично переозначує роль лазерів не як екзотичної технології, а як масового й дешевого компонента ППО в епоху ройових загроз.



Особливу увагу варто звернути на автономність OW5-A50: це не лише мобільність у класичному сенсі, а й здатність розгортатися в ізольованих умовах, що ідеально підходить для супроводу мобільних ракетних установок, РЛС чи пересувних складів. Більше того, автономність вироблення енергії — це також сигнал про китайські амбіції постачати такі системи до країн із низькою енергетичною інфраструктурою, насамперед до Африки, Близького Сходу та частини Південно-Східної Азії, де ППО проти дронів стає критичною потребою.



Факт застосування китайських лазерів російськими військами одночасно свідчить про технологічну залежність РФ і відсутність конкурентної продукції власного виробництва. Чемезов ще в серпні 2023 року визнав, що Росія не здатна ефективно протидіяти дронам, а відтоді ситуація лише погіршилась. У цьому контексті китайські системи стають рятівною альтернативою, а сама війна — інструментом промоції Пекіна як постачальника сучасної зброї на світовий ринок.

Таким чином, OW5-A50 — не лише новинка NORINCO, а і свідчення нового етапу: Китай готовий експортувати лазерну зброю, апробовану у війні високої інтенсивності, і формує навколо себе коаліцію клієнтів, що прагнуть протистояти асиметричним загрозам з повітря. Це підриває позиції західних виробників систем ППО, де навіть дешеві «вбивці дронів» досі коштують мільйони.